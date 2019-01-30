В Липецке одновременно эвакуируют несколько школ

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-30T13:35:38+03:00

Эвакуация в школе №61 Фото: скрин с видео

Учащиеся вместе с учителями стоят на улице [видео]

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В эту среду, 30 января, в Липецке массово эвакуируют административные здания, школы и больницы. На телефоны экстренных служб поступают новые сообщения о минировании зданий.

По предварительной информации, в данный момент на улицу вывели учащихся школ №20, 23, 29, 42, 61 и 70. Ранее эвакуировали школы №68 и 69.

- Привезли сына в школу, 2 смена, а тут такое, - сообщила в соцсетях липчанка, чей сын учится в школе №61. - Приехала пожарная машина, учащиеся находятся на улице с своими учителями.

Напомним, что утром эвакуировали департамент образования, районный суд, частично областную больницу. Также машины экстренных служб стянулись к городской администрации. Здание липецкой мэрии проверили кинологи.

При обнаружении подозрительных предметов спасатели просят липчан звонить по телефну «02» или «112».

Эвакуация учащихся школы №61 в Липецке.Видео kristinylya

ИСТОЧНИК KP.RU