В Липецке одновременно эвакуируют несколько школ
В эту среду, 30 января, в Липецке массово эвакуируют административные здания, школы и больницы. На телефоны экстренных служб поступают новые сообщения о минировании зданий.
По предварительной информации, в данный момент на улицу вывели учащихся школ №20, 23, 29, 42, 61 и 70. Ранее эвакуировали школы №68 и 69.
- Привезли сына в школу, 2 смена, а тут такое, - сообщила в соцсетях липчанка, чей сын учится в школе №61. - Приехала пожарная машина, учащиеся находятся на улице с своими учителями.
Напомним, что утром эвакуировали департамент образования, районный суд, частично областную больницу. Также машины экстренных служб стянулись к городской администрации. Здание липецкой мэрии проверили кинологи.
При обнаружении подозрительных предметов спасатели просят липчан звонить по телефну «02» или «112».
Эвакуация учащихся школы №61 в Липецке.Видео kristinylya
ИСТОЧНИК KP.RU