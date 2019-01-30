Под Липецком «ВАЗ» въехал в стоящий грузовик – пассажирка в реанимации

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-30T15:04:20+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 30 января, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе М-4 в районе газовой заправки «ВАЗ-2114» влетел в стоящую на дороге фуру. По словам очевидцев, в машине ехала молодая семья – муж с женой, за рулем был мужчина.

Последствия страшного ДТП под Ельцом попали на видео.

По предварительным данным, отечественная легковушка на полном ходу влетела в стоящий на дороге грузовик. В аварии сильно пострадала пассажирка – девушку увезли в реанимацию. Сейчас родственники пары ищут свидетелей ДТП, чтобы восстановить картину аварии. Родные считают, что виновником аварии мог стать другой водитель.

– Прошу откликнуться очевидцев сегодняшней аварии на трассе М4 в районе газовой заправки, очень нужны свидетели и видео с регистратора, – написала пользователь Настя Блинова. – Пожалуйста позвоните по номеру +79191641526.

ИСТОЧНИК KP.RU