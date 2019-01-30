Гражданина ближнего зарубежья поймали на продаже наркотиков в Липецке

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-30T16:26:54+03:00

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В Липецке будут судить за распространение наркотиков 21-летнего гражданина ближнего зарубежья. По данным полиции, в октябре прошлого года парень незаконно купил 0.55 грамм наркотиков.

Какое-то время он хранил смесь у себя, а после нашел покупателя. Иностранца задержали после того, как он прождал вещество знакомому. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, согласно заключению экспертизы 0.55 грамм изъятого вещества оценили, как значительный размер. В итоге обвиняемому вменили часть 3 статьи 228.1 УК РФ.

Расследование завершилось и уголовное дело передают в суд. Приезжему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU