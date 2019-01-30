В Липецке под отключение воды попадут школы и подстанции
Воды не будет 31 января с 9 утра
Воды не будет до 17.00Фото: Архив КП
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В четверг, 31 января, в Липецке из-за ремонта на сетях ожидается очередное отключение питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 9 до 17.00 по улицам Депутатская и Буденого.
Также под отключения попадут объекты компании «Квадра», 20 и 21 микрорайоны города, село Подгорное, «тяговая подстанция» и школы поселка Сырский Рудник.
Воду будут подвозить по заявкам потребителей с отключенных адресов. Узнать более подробно, по каким адресам не будет воды или оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 075 и 236- 075.
Энергетики приносят гражданам извинения за причиненные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU