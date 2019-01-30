В Липецке под отключение воды попадут школы и подстанции

СЕГОДНЯ 16:54 2019-01-30T16:54:09+03:00

Воды не будет до 17.00 Фото: Архив КП

Воды не будет 31 января с 9 утра

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В четверг, 31 января, в Липецке из-за ремонта на сетях ожидается очередное отключение питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 9 до 17.00 по улицам Депутатская и Буденого.

Также под отключения попадут объекты компании «Квадра», 20 и 21 микрорайоны города, село Подгорное, «тяговая подстанция» и школы поселка Сырский Рудник.

Воду будут подвозить по заявкам потребителей с отключенных адресов. Узнать более подробно, по каким адресам не будет воды или оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 075 и 236- 075.

Энергетики приносят гражданам извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU