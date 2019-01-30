В четверг в Липецке мокрый снег, гололед и туман

СЕГОДНЯ 19:08 2019-01-30T19:11:39+03:00

В пятницу в регион вновь придут небольшие морозы

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В четверг, 31 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Температура воздуха составит 3-8 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица, метами туман.

В светлое время суток в регионе до 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами небольшие моросящие осадки. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 747 мм рт.ст.

В пятницу, 1 февраля, погода в Липецке стабилизируется. Ночью до -8 градусов. Днем около 4 градусов мороза. Переменная облачность, утром возможен снег. Ветер юго-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU