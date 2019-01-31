2019-01-31T08:54:20+03:00
Общество

В Липецке ищут девочку, пропавшую в Воронеже

14-летняя Анастасия может находиться в районе Сокола
Юлия КЛЮЕВА
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Девочка пропала в Воронеже, может находиться в ЛипецкеДевочка пропала в Воронеже, может находиться в ЛипецкеФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В прошедший понедельник, 18 января, в Воронеже по улице Олеко-Дундича пропала 14-летняя девочка. Местоположение Зарубиной Анастасии Евгеньевны до сих пор не установлено. Как сообщили волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка может находиться в районе Сокола в Липецке, в компании еще трех несовершеннолетних.

Приметы: рост 161 см, глаза карие, волосы темные.

Была одета: светло-зеленая парка, черные спортивные штаны, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Зарубину после ее исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры Липецк. 8-906-670-23-44 - волонтеры Воронеж. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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