В Липецке в поселке Дачный угнали машину

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-31T09:22:00+03:00

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В минувший вторник, 29 января, в отделение полиции обратилась 54-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что ночью неизвестные угнали ее автомобиль. Машина стояла у дома по улице Добровской в поселке Дачный.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, транспорт обнаружили у другого дома по той же улице. Машина оказалась исправна. Правоохранители установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался неработающий 23-летний липчанин. Кстати, ранее молодой человек уже был осужден и отбывал наказание за грабеж.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Согласно ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", липчанину максимально грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU