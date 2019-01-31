Под Липецком женщина и несовершеннолетняя обокрали магазин
3 января неизвестные обокрали сетевой магазин по улице Минской в Липецке. Из торгового зала они вынести товарно-материальные ценности. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых преступников. Задержаны 4 неработающих граждан: 46-летний житель Грязей и трое ранее судимых липчан, 21 и 30 лет. Расследование продолжается.
На прошлой неделе, 25 января, в полицию в Ельце обратился 21-летний молодой человек. По его словам 20 января неизвестные сняли с его банковской карты 2500 рублей. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 31-летнего жителя Усмани.
В минувшую среду, 30 января, две неизвестные гражданки обокрали магазин в Ельце. Правоохранители задержали подозреваемых - 38-летняя местная жительница и несовершеннолетняя. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU