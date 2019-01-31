В Липецке на пешеходном переходе иномарка сбила 8-летних детей
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 668 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы УГИБДД России по Липецкой области, 2 водителя осмелились управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к админитративной ответственности. 53 человека не стали пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 354 раза автомобилисты превысили допустимую скорость.
В минувшую среду, 30 января, в Липецке на улице Стаханова водитель "Хендэ Солярис" сбил 8-летнюю девочку и мальчика того же возраста. По предварительным данным, автолюбитель не пропустил пешеходов. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Юных липчан доставили в областную детскую больницу. Там медики оказали им помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU