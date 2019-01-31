Липчан просят помочь спасти рыбу, которая задыхается в воде

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-31T10:24:29+03:00

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Липецких рыболовов призывают помочь предотвратить замор рыбы в водоемах. Февраль и март - самые неблагоприятные месяцы для водных обитателей. Толщины льда достигает наибольшего размера, рыбам не хватает кислорода. По словам экологов, водоросли в водоемах выделяют углекислоту. Этот газ губит не только рыбу, но также ракообразных и моллюсков. Больше всех страдают окунь, ерш, толстолобик и щука.

Липецкие рыбаки могут помочь спасти обитателей водоемов. Для этого нужно сделать лунки диаметром до 20 см. А чтобы их не затянуло наледью, в майны можно опустить охапки камыша. Стебли сорняка внутри полые, через них также поступает кислород. Для спасения рыбы необходимо в среднем 3-5 лунок на площадь около 1 га. Майны следует делать в центре водоема и по его периметру.

По информации пресс-службы городской администрации, в Липецке более 50 прудов и обводненных объектов, 10 из которых - муниципальные. Концентрация кислорода в них не должна быть ниже 4 мг/л. Экологи продолжают следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU