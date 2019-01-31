2019-01-31T10:44:07+03:00
Происшествия

В Липецке у фитнес-центра сгорел «Лексус NX»

Огонь уничтожил салон дорогого кроссовера
Лия МУРАДЬЯН
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Причина пожара пока неизвестнаПричина пожара пока неизвестнаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автопожар случился в минувшую среду, 30 января, на улице Зои Космодемьянской в Липецке. Там, у здания №1А, где располагается фитнес-центр, вспыхнул автомобиль премиум класса «Лексус NX». Машина загорелась после полудня, вызов на пульт системы «01» поступил в 14.35.

На место сразу же выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №8. Спасти удалось только внешнюю часть кузова «Лексуса». В пожаре сгорел салон дорогого кроссовера – площадь возгорания составила 1 м2.

Как рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания и испытательная пожарная лаборатория.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал 43-летней женщине – известному в Липецке архитектору, автору проекта площади Петра Великого, многих торговых центров, офисных зданий и жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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