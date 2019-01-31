2019-01-31T11:13:08+03:00
Происшествия

Под Липецком "ВАЗ" въехал в "Сканию": водитель погиб на месте

А в Хлевенском районе в ДТП пострадали 3 человека, в том числе 14-летняя девочка
Юлия КЛЮЕВА
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Водитель "ВАЗа" погиб на местеВодитель "ВАЗа" погиб на местеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В прошедшую среду, 30 января, трагическое ДТП произошло в Краснинском районе. На автодороге "Становое-Троекурово-Лебедянь" в 5.57 водитель "ВАЗ-2107" врезался в автомобиль "Скания" с полуприцепом. Удар был такой силы, что у водителя "ВАЗа" не было шансов. Он погиб на месте.

В 7.20 ДТП произошло в Елецком районе. На трассе "Дон" водитель "ВАЗ-21140" въехал в стоящий "Вольво" с полуприцепом. В аварии пострадала 24-летняя пассажирка "ВАЗа". Ее с различными травмами госпитализировали.

В 16.40 в Хлевенском районе на автодороге "Хлевное - Липецк" столкнулись "Мерседес Бенц" и "ВАЗ-21074". Пострадал водитель последней машины - 31-летний мужчина. Также травмы получили его пассажиры - 14-летняя девочка и 39-летний мужчина. Всех их доставили в больницу.

В Липецке в 20.50 на улице Неделина 64-летний водитель "Газели" сбил 32-летнюю женщину. Липчанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу. Врач, осмотрев женщину, назначил ей амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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