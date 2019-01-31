Под Липецком уничтожили найденную в Ельце гранату

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-31T11:33:57+03:00

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В Липецком районе работники пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда уничтожили взрывоопасный предмет. Как сообщили в пресс-службе областного управления государственной противопожарной спасательной службы, это была боевая граната с запалом.

Гранату накануне изъяли в Ельце сотрудники полиции, а после опасный вещдок передали пиротехникам для утилизации. В итоге гранату взорвали на специальном полигоне под Липецком.

Отметим, что крупный арсенал боеприпасов и оружия нашли в Ельце в 2017 году. Тогда стражи порядка изъяли у местного жителя гранату, два пистолета, ружье, автомат, магазины и почти 2000 патронов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU