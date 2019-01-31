2019-01-31T13:06:34+03:00
Происшествия

В Липецке за сокрытие "Мицубиси Лансер" алиментщик отрабатывает 300 часов

Арестованную машину оставили на хранение владельцу, но при проверке автомобиля в указанном месте не оказалось
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин получил 300 часов обязательных работ за сокрытие арестованного автомобиляЛипчанин получил 300 часов обязательных работ за сокрытие арестованного автомобиляФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке мужчина не платил алименты на своего 10-летнего сына. В связи с этим судебные приставы Октябрьского районного отдела наложили на автомобиль должника арест. "Мицубиси Лансер" 2008 года оставили владельцу на временное хранение. Мужчину предупредили, что машина должна быть в сохранности, иначе ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, когда приставы пришли проверить сохранность имущества, автомобиля по указанному адресу не оказалось. В отношении должника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.312 УК РФ "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации". Приговор вступил в силу в конце 2018 года. Теперь мужчина отрабатывает 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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