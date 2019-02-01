Под Липецком «БМВ Х-5» влетела в «ВАЗ» пятой модели

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-01T10:56:15+03:00

За сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека

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Серьезная авария произошла минувшей ночью с 31 января на 1 февраля в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе «Дон» столкнулись «БМВ Х-5» и «ВАЗ-2105». По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 36-летний водитель иномарки. За рулем «ВАЗа» был 40-летний водитель. Именно он серьезно пострадал в ДТП. Мужчину с многочисленными травмами увезли в городскую больницу №1 в Ельце.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали два человека. Кроме этого автоинспекторы поймали 577 нарушителей. Из них 48 человек забыли пристегнуть ремни безопасности, 1 – сел за руль пьяным.

Аварий без пострадавших зарегистрировали 37.

ИСТОЧНИК KP.RU