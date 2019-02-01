Попавшую в Воронеже 14-летнюю девочку заметили в Липецке с парнем

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-01T11:25:42+03:00

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В Липецке продолжаются поиски 14-летней Анастасии Зарубиной. Напомним, школьница пропала 18 января, последний раз девочку видели на улице Олеко-Дундича в Воронеже. В конце января появилась информация, что девочка может находиться в Липецке в районе Сокола, где ее видели с тремя парнями. Вместе с тем в соседнем регионе по факту исчезновения девочки СК возбудил уголовное дело.

Накануне похожую на Анастасию девушку в сопровождении некоего парня засекла камера наблюдения. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», спутник школьницы одет в темную куртку до колен, светлые джинсы, темную шапку.

Девочку заметили в ЛипецкеФото: Поиск пропавших детей Липецк

Приметы Анастасии Зарубиной: на вид 13-14 лет, она ростом 161 см, худощавая, прямые темные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Последний раз была одета в белый пуховик до колен, сиреневую шапку, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел Настю и ее спутника, знает, где они могут находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры Липецк. 8-906-670-23-44 - волонтеры Воронеж. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru. Контакты в Воронеже: 8(473) 272-23-90, 8(473) 272-17-30; 8-920-218-14-09; 8(473) 251-12-16; 8(473) 278-62-78; 8(473) 251-68-79.

ИСТОЧНИК KP.RU