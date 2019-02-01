В Липецке будут судить водителя «Хонды» за пьяное ДТП на встречной

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-01T12:11:37+03:00

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В Липецке будут судить водителя «Хонды» за пьяное ДТП с пострадавшими. Авария произошла в 2017 году 24 ноября вечером на улице Металлургов. По данным полиции, пьяный 39-летний водитель в нарушение ПДД выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с «ВАЗ-2107». За рулем отечественной легковушки был 62-летний водитель. В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы, вред здоровью оценили как тяжкий.

Уголовное дело возбудили 30 августа 2018 года, водителю «Хонды» вменили часть 2 статьи 264 УК – нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, дело направили в суд в январе этого года. Водителю грозит до 4 лет тюрьмы и лишение прав на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU