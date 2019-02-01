Под Липецком трое пьяных мужчин засунули девушку в багажник и попали в ДТП

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-01T12:54:36+03:00

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В Липецкой области полиция расследует подробности опасных новогодних приключений, в которые попала 28-летняя девушка. Все случилось 1 января в селе Янушево Данковского района. К девушке приехали трое знакомых мужчин на автомобиле «ВАЗ-2115» и предложили покататься, а после вместе отпраздновать Новый год.

По началу барышня от сомнительной затеи благоразумно отказалась, но парням все же удалось ее уговорить, и компания отправилась кататься по селу. Мужчины начали вести себя неадекватно, пили в машине, в том числе и за рулем. Девушка пожалела, что согласилась, но было уже поздно.

Когда поведение спутников вышло за рамки допустимого, пассажирка попыталась выбраться из машины, начала кричать и звать на помощь прохожих, но пьяные молодые люди не собирались отпускать возмущенную барышню. Чтобы не привлекала внимания, девушку скрутили, засунули в багажник, поставили туда же сабвуфер и громко включили музыку, дабы крики никто не услышал.

Пьяная езда ожидаемо закончилась аварией. В 14.00 «пятнадцатая» на полном ходу и под громкую музыку влетела в бетонный столб на трассе «Данков-Янушево» в районе тепличного. В аварии серьезно пострадал нетрезвый водитель и находившаяся в багажнике жертва.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личности всех троих установили, ими оказались двое местных 28 и 38 лет и 25-летний парень из Лев-Толстовского района. По факту случившегося возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы не связанное с похищением – часть 1 статьи 127 УК РФ. Расследованием занимается Данковский отдел полиции, мужчинам грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU