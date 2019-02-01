2019-02-01T14:34:33+03:00
Происшествия

Момент столкновения «Мицубиси» с фурой под Липецком попал на видео

От удара у внедорожника оторвало заднее колесо [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии никто не пострадал. Фото elec_onlineВ аварии никто не пострадал. Фото elec_onlineФото: vk.com
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В Липецкой области момент столкновения внедорожника «Мицубиси» и грузового автомобиля попал на камеру наблюдения. Авария произошла в четверг днем, 31 января, в Ельце. Иномарка и фура столкнулись на пересечении трассы М-4 «Дон» и улицы Коммунаров.

Столкновение Митсубиси и фуры.

На записи видно, как водитель внедорожника поворачивает влево, прямо перед грузовиком, который ехал прямо. Водитель многотонника не успевает остановиться и на полном ходу бьет «Мицубиси» в левую заднюю дверь. По соловом очевидцев, ДТП обошлось без жертв. Но внедорожника получил значительные повреждения – от удара у машины оторвало заднее колесо.

Напомним, что всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали две аварии с пострадавшими, в которых травмы получили также два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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