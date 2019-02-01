Липецкая квартира попала в топ-3 самых маленьких в стране
Специалисты компании ЦИАН изучили предложение съемных квартир в Центральном федеральном округе. В топ-10 жилья с минимальной площадью вошли Московская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Ивановская, Рязанская, Белгородская, Калужская, Смоленская и Костромская области. В рейтинге не учитывались отдельные комнаты, за исключением вариантов с кухней и санузлом. Ценники указывались с учетом коммунальных платежей.
"Золото" получила квартира из Московской области. Ее площадь - 12 "квадратов". Снять ее можно ни много ни мало за 13 тысяч рублей в месяц. "Серебро" и "бронзу" делят Липецкая и соседняя Воронежская области. И тут, и там самые маленькие квартиры имеют площадь 13 "квадратов", а снять их можно за 7 тысяч рублей в месяц. Липецкий вариант - частично меблированная малогабаритная квартира с косметическим ремонтом и пластиковым стеклопакетом.
ИСТОЧНИК KP.RU