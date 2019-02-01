Липецкая квартира попала в топ-3 самых маленьких в стране

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-01T15:46:30+03:00

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Специалисты компании ЦИАН изучили предложение съемных квартир в Центральном федеральном округе. В топ-10 жилья с минимальной площадью вошли Московская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Ивановская, Рязанская, Белгородская, Калужская, Смоленская и Костромская области. В рейтинге не учитывались отдельные комнаты, за исключением вариантов с кухней и санузлом. Ценники указывались с учетом коммунальных платежей.

"Золото" получила квартира из Московской области. Ее площадь - 12 "квадратов". Снять ее можно ни много ни мало за 13 тысяч рублей в месяц. "Серебро" и "бронзу" делят Липецкая и соседняя Воронежская области. И тут, и там самые маленькие квартиры имеют площадь 13 "квадратов", а снять их можно за 7 тысяч рублей в месяц. Липецкий вариант - частично меблированная малогабаритная квартира с косметическим ремонтом и пластиковым стеклопакетом.

ИСТОЧНИК KP.RU