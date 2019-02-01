Бывший полицейский получил 5 лет за пьяное ДТП под Липецком с погибшей семьей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-01T16:25:08+03:00

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В Липецкой области приговорили к реальному сроку теперь уже бывшего стража порядка, по вине которого погибли люди. Жуткая авария произошла в 2017 году 19 августа на трассе Тербуны – Волово.

Согласно материалам дела, страж порядка ехал пьяным за рулем личной машины со скоростью более 90 км/ч. Лихач вилял между машинами, в итоге одни из опасных маневров закончился трагедией.

Пьяный водитель «Приоры» выехал на встречку прямо перед «девяткой», за рулем которой был 44-летний мужчина. Водитель «ВАЗа» резко остановился и начал уходить от столкновения на встречную полосу, но в этот момент «Приора» снова вернулась в свой ряд, где и произошло столкновение. В аварии погибли водитель «девятки», его 51-летняя пассажирка и 7-летний ребенок. Правоохранитель попал в больницу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый вину не признал, и суд Тербунского района приговорил его к 5 годам лишения свободы и с лишением водительских прав на 3 года. Виновник аварии попытался обжаловать решение суда, но приговор оставили без изменений. Также выживший водитель должен выплалить ущерь родственникам погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU