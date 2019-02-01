Липецкий ФАС предупреждает «Газпром» за отказ обслуживать клиентов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-01T16:48:11+03:00

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Липецкий УФАС вынес предупреждение местному предприятию «Газпром межрегионгаз Липецк» за нарушение антимонопольного закона.

Как пояснили в пресс-службе управления, предприятие получило «желтую карточку» поскольку отказывалось заключать договор на поставку газа с лицами, которые не являлись собственниками помещений. То есть договора заключались только с собственниками. Хотя в «Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» прописано, что договор могут заключать и те и другие.

За необоснованный отказ обществу выдали предписание, в котором потребовали все исправить и дать людям возможность подписать договор. Если компания не выполнит условия предписания, ФАС возбудит дело.

ИСТОЧНИК KP.RU