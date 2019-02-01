Липчанка украла треть выручки в надежде, что никто не заметит

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-01T17:14:42+03:00

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В Липецке на присвоении и растрате попалась 24-летняя сотрудница одного из предприятий в Октябрьском районе города. Девушка решила присвоить деньги работодателя в надежде, что никто не заметит недостачу.

Согласно материалам дела, вечером после смены, закрывая кассу, работница забрал себе 55 000 рублей. Оставшуюся часть, 89 000, она упаковала в инкассаторский пакет. В квитанции дама указала, что в пакете лежит полная сумма выручки – 144 000 рублей.

Пропажу больше трети выручки, естественно, заметили, и кто взял деньги тоже вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемая в полном объеме признала свою вину и раскаялась. По части 1 статьи 160 УК ей грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU