С февраля в Липецке снова начали латать дороги литым асфальтом

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-01T17:50:27+03:00

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С 1 февраля в Липецке снова начали заливать ямы литым асфальтом. Это временная мера, которая позволяет скрыть выбоины до того, как начнется настоящий ремонт. Литую смесь можно заливать при температуре не ниже -10°С. Обычно она держится 2-3 месяца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала сезона в Липецке таким путем привели в порядок несколько улиц, включая Фрунзе, Вермишева, Невского, Амурскую, Катукова, 15 микрорайон, 50 лет НЛМК и другие.

Немало смеси ушло на Петровский мост, старую часть которого перестраивали весь прошлый год. Другая часть моста, которая приняла на себя всю нагрузку, значительно износилась. Также сейчас активно латают участок трассы Липецк–Грязи протяженностью 289 км.

ИСТОЧНИК KP.RU