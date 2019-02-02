Спасатели предупреждают липчан о густом тумане и гололеде

2 Февр. 16:38 2019-02-02T16:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовали предупреждение. В течение этого дня, 2 февраля, и утра воскресенья ожидается гололед, туман с видимостью мене 500 метров.

В туман лучше воздержаться от поездок на автомобиле. Если все-таки придется ехать, на дороге лучше не разгоняться. Скорость движения должна быть такая, чтобы адекватно среагировать на возникшее препятствие. Если туман очень густой, и видимость не превышает 2 метров, лучше остановиться и подождать, пока он рассеется. Лучше съехать подальше на обочину, включив при том габаритные огни или аварийку. Напоминаем, что включат дальний свет фар в туман категорически запрещается.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU