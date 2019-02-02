2019-02-02T16:42:50+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о густом тумане и гололеде

Автомобилистов Липецка просят воздержаться от поездок
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о тумане и гололедеЛипчан предупреждают о тумане и гололедеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовали предупреждение. В течение этого дня, 2 февраля, и утра воскресенья ожидается гололед, туман с видимостью мене 500 метров.

В туман лучше воздержаться от поездок на автомобиле. Если все-таки придется ехать, на дороге лучше не разгоняться. Скорость движения должна быть такая, чтобы адекватно среагировать на возникшее препятствие. Если туман очень густой, и видимость не превышает 2 метров, лучше остановиться и подождать, пока он рассеется. Лучше съехать подальше на обочину, включив при том габаритные огни или аварийку. Напоминаем, что включат дальний свет фар в туман категорически запрещается.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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