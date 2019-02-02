2019-02-02T16:56:18+03:00
Общество

В Липецке ищут 60-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе

Юрий Ширяев может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина пропал на прошлой неделе в ЛипецкеМужчина пропал на прошлой неделе в ЛипецкеФото: Поиск пропавших детей Липецк
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На прошлой неделе в Липецке пропал 60-летний мужчина. 24 января Ширяев Юрий Алексеевич ушел из дома в районе СНТ "Дачный-2". До настоящего момента его местоположение не известно. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные короткостриженые, борода около 15 см, частично отсутствуют зубы.

Был одет: куртка темно-синяя с опушкой на капюшоне, шапка-ушанка, брюки камуфляжные цвета хаки, серый шерстяной свитер, черные сапоги.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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