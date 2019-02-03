2019-02-03T14:27:42+03:00
Звезды

Липчанка, бывшая участница «Дома 2», сообщила подписчикам о разводе

Елена Хромина рассталась с возлюбленным
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Липецкая художница и бывшая участница «Дома 2» Елена Хромина рассказал, что снова свободна: «Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. Инстаграм постараюсь вести в обычном режиме. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива», - сообщила девушка в соцсети.

Замуж вышла не так давно - в ноябре прошлого года. Тогда девушка отзывалась о своем избраннике как о «настоящем мужчине», о котором всегда мечтала.

Напомним, в Липецке художница Елена Хромина по-настоящему стала известна после того, как в управлении молодежной политики выставили портрет Дианы Шурыгиной авторства Елены с характерным жестом «на донышке».

Ранее Елена уверяла, что в Липецке любой может подтвердить, что она «жуткий трудоголик».

«Все прекрасно знают, какая я, и никто никогда не скажет, что я вела разгульный образ жизни, занималась эскортом, или как говорят, что я спала со своим отцом. Это просто бред. В моем городе все прекрасно знают мою семью, отношения между нами, то, как я отношусь к своим родителям, к своим близким, и никогда люди, которые меня знают, такого не скажут», - сообщает девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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