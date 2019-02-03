Липецкий художник создал скульптуру для музея Тарковских

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-03T14:47:24+03:00

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Липецкий скульптор и художник Николай Рогатнев изготовил композицию, посвященную режиссерам Андрею Тарковскому и Ингвару Бергману, и вручил ее сестре Тарковского Марине Арсеньевне. Об этом сообщил на своей странице в соцсети писатель Валентин Баюканский.

- Состоялась продолжительная дружеская беседа. С художником Николаем Рогатневым мы передали им в дар скульптуру Николая "Миры Тарковского и Бергмана". Кроме интересного художественного решения, скульптура примечательна тем, что впервые в искусстве образы двух всемирно известных режиссеров Тарковского и Бергмана запечатлены вместе. Они с большим уважением относились к творчеству друг друга. Скульптура будет находиться в музее Тарковских, работа по созданию которого, сейчас активно ведется, - добавил писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU