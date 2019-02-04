2019-02-04T09:24:13+03:00
Общество

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в Липецке

Дети попросили телефон у мужчины, который оказался полицейским
Лия МУРАДЬЯН
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Пропавшая девочка нашласьПропавшая девочка нашласьФото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Благополучно закончили описки пропавшей в Воронеже школьницы и ее несовершеннолетних спутников. Как сообщает поисково спасательный отряд «Черноземье», девочку нашли в Липецке.

Школьницу искали две недели, она пропала 18 января вместе с парнем, родители которого заявлять о пропаже не стали. Волонтеры «Черноземье» начали искать детей 30 января.

– Ночью того же дня поступил звонок от мужчины, который сообщил, что подобрал на трассе двоих детей и довез до города Липецка, – пишут поисковики. – По дороге они рассказали ему, что едут к брату, и он их там ждет.

В Липецке девочку не раз видели в сопровождении молодого человека или компании парней в разных районах города. Но поймать подростков не удавалось. Даже поступала информация, что дети поехали автостопом в сторону Рязани.

Подростков нашли в воскресенье, 3 января. Дети подошли на улице к незнакомому мужчине и попросили телефон, чтобы позвонить. Незнакомцем оказался сотрудник полиции, который сразу узнал и задержал беглецов с ориентировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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