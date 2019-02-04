2019-02-04T09:49:46+03:00
Происшествия

У мужчины вымогали деньги в торговом центре Липецка

Неизвестный угрожал и требовал 15 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке поймали вымогателяВ Липецке поймали вымогателяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке поймали вымогателя. Все случилось 28 января в культурно-развлекательном центре на улице Московской в Липецке. Согласно заявлению потерпевшего 27-летнего липчанина, к нему подошел неизвестный, пригрозил применить насилие и потребовал 15 000 рублей.

Вымогателя задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 28-летний житель Липецка. Дело о вымогательстве расследует городской отдел полиции №8.

Кроме этого за сутки, с 3 по 4 февраля, в Липецке раскрыли кражу в офисе. Кто-то пробрался в один из кабинетов офиса на улице 4-й Пятилетки и выкрал из железного ящика 10 000 рублей. Позже из квартиры на улице 30 лет Октября украли банковскую карту заявителя, откуда сняли еще 18 000 рублей. По подозрению в кражах задержали 35-летнюю женщину.

Также в Липецке раскрыли грабеж, который произошел 15 января. В тот день у 32-летней женщины забрали сотовый телефон. Подозреваемым оказался 40-летний липчанин с судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Липецка проведут реновацию целого микрорайона
Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в Липецке
Липецкий художник создал скульптуру для музея Тарковских
Липчанка, бывшая участница «Дома 2», сообщила подписчикам о разводе
В Липецке ищут 60-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе
Спасатели предупреждают липчан о густом тумане и гололеде
С февраля в Липецке снова начали латать дороги литым асфальтом
Липчанка украла треть выручки в надежде, что никто не заметит
Липецкий ФАС предупреждает «Газпром» за отказ обслуживать клиентов
Бывший полицейский получил 5 лет за пьяное ДТП под Липецком с погибшей семьей
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
Липецкая квартира попала в топ-3 самых маленьких в стране
Момент столкновения «Мицубиси» с фурой под Липецком попал на видео
Под Липецком трое пьяных мужчин засунули девушку в багажник и попали в ДТП
В Липецке будут судить водителя «Хонды» за пьяное ДТП на встречной
Пропавшую в Воронеже 14-летнюю девочку заметили в Липецке с парнем
Под Липецком «БМВ Х-5» влетела в «ВАЗ» пятой модели