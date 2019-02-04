У мужчины вымогали деньги в торговом центре Липецка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-04T09:49:46+03:00

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В Липецке поймали вымогателя. Все случилось 28 января в культурно-развлекательном центре на улице Московской в Липецке. Согласно заявлению потерпевшего 27-летнего липчанина, к нему подошел неизвестный, пригрозил применить насилие и потребовал 15 000 рублей.

Вымогателя задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 28-летний житель Липецка. Дело о вымогательстве расследует городской отдел полиции №8.

Кроме этого за сутки, с 3 по 4 февраля, в Липецке раскрыли кражу в офисе. Кто-то пробрался в один из кабинетов офиса на улице 4-й Пятилетки и выкрал из железного ящика 10 000 рублей. Позже из квартиры на улице 30 лет Октября украли банковскую карту заявителя, откуда сняли еще 18 000 рублей. По подозрению в кражах задержали 35-летнюю женщину.

Также в Липецке раскрыли грабеж, который произошел 15 января. В тот день у 32-летней женщины забрали сотовый телефон. Подозреваемым оказался 40-летний липчанин с судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU