Мужчина, гуляющий по Липецку в одной футболке, удивил горожан

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-04T13:54:58+03:00

Похоже, молодой человек с длинными волосами и бородой не чувствует холода даже в мороз [видео]

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Липчане все чаще начали замечать на улицах города необычного мужчину. На вид средних лет, с густой бородой и длинными волосами.

В минувшее воскресенье, 3 февраля, он переходил дорогу на улице Советской. Одет он был довольно легко. Кроссовки, спортивные штаны и футболка. По сравнению с остальными людьми, одетых в пуховики и теплые куртки, молодой человек выглядел «интересно». Это при том, что температура воздуха составляла около 2 градусов мороза. Разумеется, закаленный мужчина приковывал взгляды прохожих. Некоторые даже решили запечатлеть его на видео.

Напомним, что горожане часто видят его в таком виде на улицах Липецка и в автобусах. Однако, кто этот человек и почему ему не холодно, остается загадкой.

Липчан удивил мужчина, который в одной футболке гуляет по городу в мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU