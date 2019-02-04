«Липецкую культуру так сходу не возьмешь» – при сносе ДК завалился экскаватор

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-04T13:53:35+03:00

У ДК "Парус" завалился экскаватор. фото Telegram «Посидим, погэкаем» Фото: из открытых источников

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В Липецке полным ходом идет снос одного из старейших домов культуры города. ДК «Парус» на улице Студеновской в районе Сокола решили снести вместе со старыми частными домами еще в 2017 году. Там должны появиться новые высотки с подземными парковками.

Этой зимой ДК начали сносить, но снос не обошелся без ЧП. Как комментируют происходящее блогеры «липецкую культуру так сходу не возьмешь». В минувшие выходные при сносе дома культуры завалился экскаватор.

Снос ДК "Парус" в Липецке.Видео Telegram Посидим, погэкаем

Техника рухнула на бок и «улеглась» на куче строительного мусора. Фото с перевернутым экскаватором появилось в канале Telegram «Посидим, погэкаем».

– Мегатрон повержен, – пишет автор канала. – Липецкую культуру так с ходу не возьмешь.

Экскаватор, напавший на ДК «Парус», завалился на бок и лежит в куче строительного мусора, припорошенный снежком.

ИСТОЧНИК KP.RU