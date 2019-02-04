Подробности вымогательства в Липецке – мужчина отдал 15000 за «фейсконтроль»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-04T14:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности вымогательства в развлекательном комплексе на улице Московской в Липецке, где у посетителя вымогали 15 000 рублей. Напомним, об инциденте, который произошел 28 января, заявил в полицию 27-летний потерпевший.

Как выяснилось, в тот день мужчина решил отдохнуть и изрядно напился. В виду состояния сильного алкогольного опьянения посетителя выпроводили на улицу. У входа к пьяному человеку подошел незнакомец, который предложил помочь пройти фейсконтроль и снова вернуться в заведение для продолжения банкета.

Нетрезвый посетитель с радостью согласился и его, как и обещали, вернули в развлекательный комплекс. Как оказалось, не за «спасибо». Вскоре незнакомец потребовал за свои услуги 15000 рублей, в противном случае грозил расправой.

Посетитель отдал наличность 7500 рублей и еще такую же сумму снял в ближайшем банкомате. Вымогателем оказался безработный 28-летний житель области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 163 УК РФ – вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU