Упавший с крыши снег продавил иномарку в Липецке

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-04T16:03:22+03:00

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ЧП случилось у высотки рядом с торговым центром «Малибу» в районе улице Терешковой в Липецке. Хозяин припарковал машину у стен здания, а когда вернулся, на машине уже были огромные вмятины.

Как сообщает автор фото в соцсетях, на автомобиль «Ситроен» упала с крыши здания глыба обледеневшего снега. Машина получила весьма серьезные повреждения. Замерзшая глыба пробила крышу, разбила переднее лобовое стекло и смяла капот.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Сейчас автовладелец подсчитывает ущерб от коммунального ЧП. Отметим, что это уже не первый случай с падением сосулек и снега на машины в этом сезоне. Похожие случаи происходят в разных районах города. А в Елецком в середине января автомобили придавило забором, проломившимся под тяжестью снега.

ИСТОЧНИК KP.RU