2019-02-04T15:59:05+03:00
Общество

В Липецке обещают туман и до 3 градусов тепла

Перепады температур могут привести к гололеду
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке ненадолго потеплеетВ Липецке ненадолго потеплеетФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 февраля, в Липецке ожидается не по-зимнему теплая погода. По данным Росгидрометцентра в регионе будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой моросящий дождь.

Ночью втер будет дуть южный, днем – северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 3°С тепла.

Ночью и утром в Липецкой области ожидается туман. Из-за перепада температур на дорогах может образоваться гололедица. Атмосферное давление ночью упадет, а днем снова поднимется до 753 мм ртутного столба.

Аномальное тепло продержится недолго, холодать начнет уже с середины недели. В среду обещают 2 градуса мороза и снег, а в пятницу до -6. В конце недели столбик термометра опустится до -12°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24