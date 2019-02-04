Липчан приглашают проверить свои тонометры

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-04T16:18:15+03:00

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В следующий понедельник, 11 февраля, в ФБУ «Липецкий ЦСМ» состоится благотворительная акция «Будь уверен! Будь здоров!». Мероприятие приурочили к Всемирному дню больного.

Специалисты центра проверят работу бытовых тонометров, которые предназначены для измерения артериального давления. Каждый желающий сможет принести прибор. Причем проверку проведут совершенно бесплатно.

Акция пройдет в ФБУ «Липецкий ЦСМ» по адресу: Липецк, улица Гришина, 9а. Приходить с 9 утра до 4 часов вечера. Предварительно нужно записаться по телефонам 43-27-36; 43-57-28. Аналогичное мероприятие состоится в «Елецком отделе поверки СИ ФБУ "Липецкий ЦСМ» в Ельце по улице Коммунаров, 70б. Специалисты будут работать с 9.00 до 13.00. Предварительная запись по телефонам 8(47467)2-21-68; 2-00-68.

ИСТОЧНИК KP.RU