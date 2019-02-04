В День сурка липецкие грызуны продолжили спать

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-04T16:43:45+03:00

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Существует поверье, что в начале февраля по поведению сурка можно предсказать погоду. Так, если 2 февраля он вылезет из своей норки и не увидит своей тени, значит, скоро наступит весна. Однако, если сурок увидит свою тень, после чего спрячется в норку, значит впереди еще 6 недель зимы.

В «Липецком зоопарке» грызуны еще не проснулись. Поэтому, пока предсказать погоду на ближайшее время затруднительно. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, сотрудники зверинца тщательно оберегают сон своих любимцев и не будут тревожить Мальчика и Девочку до их естественного пробуждения. Сурки проснутся в марте или апреле. Сотрудники зоопарка заверили, что о пробуждении грызунов обязательно сообщат липчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU