Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»
В Липецкой области наводят порядок в работе управляющих компаний
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Сегодня в администрации Липецкой области состоялось совещание с руководителями управляющих компаний. В регионе зарегистрировано 116 УК. По статистике, более 50 систематически нарушают требования: некачественно обслуживают дома, инженерные сети, придомовые территории, не реагируют на заявки граждан, нет контакта с жильцами и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Также у многих компаний нет необходимой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU