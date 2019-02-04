Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-04T16:55:24+03:00

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Сегодня в администрации Липецкой области состоялось совещание с руководителями управляющих компаний. В регионе зарегистрировано 116 УК. По статистике, более 50 систематически нарушают требования: некачественно обслуживают дома, инженерные сети, придомовые территории, не реагируют на заявки граждан, нет контакта с жильцами и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Также у многих компаний нет необходимой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU