Более 340 спортсменов приехали на соревнования по древнегреческому виду спорта

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-04T17:22:34+03:00

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2 и 3 февраля в Липецке прошли соревнования ЦФО по одному из самому древнему виду борьбы - панкратиону. Этот вид спорта вошёл в программу Олимпийских игр ещё в 648 году до нашей эры.

В Липецке прошёл чемпионат ЦФО по панкратионуФото: Кирилл Мишин

В этом году чемпионат был посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В спортивный комплекс "Динамо" съехались более 340 спортсменов из Липецкой, Воронежской, Ивановской, Рязанской, Ярославской, Белгородской, Курской, Владимирской и Московской областей. Соревнования проходили по двум видам: панкратион традиционный (без ударов в голову руками) и панкратион классический (полный контакт).

В Липецке прошёл чемпионат ЦФО по панкратионуФото: Кирилл Мишин

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки разных возрастных категорий. Не мало было и зрителей. Десятки людей пришли поболеть на трибуны "Динамо".

Не обошлось и без травм. Во время второго дня соревнований врачи то и дело выбегали на арену, а кому-то даже потребовалась госпитализация. Лучшие спортсмены получили грамоты и кубки.

Чемпионат ЦФО по панкратиону в Липецке.

В Липецке прошёл чемпионат ЦФО по панкратионуФото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU