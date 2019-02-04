640 липчан заплатят штраф за отказ пускать газовщиков в квартиры

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-04T17:31:06+03:00

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Некоторые липчане не хотят пускать газовщиков в свои квартиры. Однако, специалисты обязаны проверить состояние оборудования. В связи с этим АО «Газпром газораспределение Липецк» направило в Жилинспекцию 640 актов об отказе в допуске для проведения технического обслуживания газового оборудования. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Им придется выплатить штраф.

Как сообщили в пресс-службе компании, часто горожане не пускают специалистов, так как газовое оборудование установлено самовольно, либо с нарушениями. Кстати, в 2018 году зафиксировано 3 410 случаев самовольного подключения газового оборудования. 2 586 абонентам по различным техническим причинам отключили газ. Случается, что люди заклеивают или заделывают вентиляцию. В таком случае эксплуатировать оборудования категорически запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU