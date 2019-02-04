Во вторник в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло

СЕГОДНЯ 19:12 2019-02-04T19:14:21+03:00

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Во вторник, 5 февраля, часть домов Липецка останется без света, холодной воды и тепла. С 9 утра до 4 часов вечера электричество отключат жителям домов, проживающим по улицам Звездная, 2 , 3, 4а, 4/2, 4/1, 5а и Полетаева.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Полевая, 1 , 10, 11, 2; Индустриальная, 19; 2-я Индустриальная, 15а; площадь Заводская, 1; проспект Победы, 87А. А также на территории СНТ «Горняк-1», строение 3/1480.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат жителям дома №3 по переулку Челюскинцев. Без отопления останутся жители дома №31Б по улице 40 лет Октября. Тепло перестанут подавать в квартиры в 9 утра. Батареи вновь потеплеют к 5 часам вечера.

За дополнительной информацией обращаться в АО «ЛГЭК» по телефонам 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU