Под Липецком пенсионерка, продававшая грибы по интернету, лишилась 6 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-05T08:56:15+03:00

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В минувший понедельник, 4 февраля, в отдел полиции по Грязинскому району обратилась 58-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что у нее похитили деньги.

Оказалось, что 2 февраля пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже маринованных грибов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, желая приобрести товар. Но вместо того, чтобы заплатить за грибы, он ввел в заблуждение гражданку. Женщина лишилась 6 048 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по заявлению пенсионерки проводится проверка.

За прошедшие сутки раскрыто 1 ранее совершенное преступление. Так, в феврале 2015 года неизвестный насильно похитил сумку у девушки. Случилось это в Липецке, у дома по площади Театральной. Правоохранители установили предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 58-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU