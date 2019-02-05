Пропавшая в Воронеже школьница и ее приятель случайно попали в квартиру полицейского

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-05T09:55:01+03:00

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В воскресенье, 3 января, в Липецке нашли пропавшую 14-летнюю школьницу из Воронежа и ее несовершеннолетних спутников. Напомним, девочка исчезла 28 января. Появилась информация, что она может находиться в Липецке. После ее заметили в городе с парнями.

Финальную точку в поиске детей поставил командир отделения 4 роты ОБ ППС полиции УМВД России по Липецку прапорщик Александр Семенихин. 3 февраля у него был выходной. Около 7 часов вечера в дверь его квартиры постучали. Двое молодых людей - девушка, на вид около 14 лет, и парень, примерно 17 лет, попросили срочно позвонить. Взгляд Семенихина упал на одежду ребят - она была грязная и неопрятная.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина спросил ребят, откуда они. Те рассказали, что приехали в Липецк автостопом из Воронежа. Сотрудник полиции предложил школьнице позвонить родителям, сообщить о своем местонахождении. Семенихин поговроил с мамой девушки. Та подтвердила, что разыскивает свою дочь. Тогда Александр Семенихин позвонил в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU