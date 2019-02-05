2019-02-05T09:55:01+03:00
Общество

Пропавшая в Воронеже школьница и ее приятель случайно попали в квартиру полицейского

В Липецке ребята искали, от кого можно позвонить
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Школьница и ее приятель сами пришли к полицейскому... случайноШкольница и ее приятель сами пришли к полицейскому... случайноФото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 января, в Липецке нашли пропавшую 14-летнюю школьницу из Воронежа и ее несовершеннолетних спутников. Напомним, девочка исчезла 28 января. Появилась информация, что она может находиться в Липецке. После ее заметили в городе с парнями.

Финальную точку в поиске детей поставил командир отделения 4 роты ОБ ППС полиции УМВД России по Липецку прапорщик Александр Семенихин. 3 февраля у него был выходной. Около 7 часов вечера в дверь его квартиры постучали. Двое молодых людей - девушка, на вид около 14 лет, и парень, примерно 17 лет, попросили срочно позвонить. Взгляд Семенихина упал на одежду ребят - она была грязная и неопрятная.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина спросил ребят, откуда они. Те рассказали, что приехали в Липецк автостопом из Воронежа. Сотрудник полиции предложил школьнице позвонить родителям, сообщить о своем местонахождении. Семенихин поговроил с мамой девушки. Та подтвердила, что разыскивает свою дочь. Тогда Александр Семенихин позвонил в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторы
Омские спасатели не дали замерзнуть липецкому дальнобойщику
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись легковушки
В Липецке в 21 микрорайоне нашли труп мужчины в машине
В Липецке возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки от ледяной глыбы
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Липецке на 78-летнюю пенсионерку упала ледяная глыба
Под Липецком пенсионерка, продававшая грибы по интернету, лишилась 6 тыс. рублей
Во вторник в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло
640 липчан заплатят штраф за отказ пускать газовщиков в квартиры
Более 340 спортсменов приехали на соревнования по древнегреческому виду спорта
Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»
В День сурка липецкие грызуны продолжили спать
Липчан приглашают проверить свои тонометры
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Липецке обещают туман и до 3 градусов тепла
Упавший с крыши снег продавил иномарку в Липецке
Подробности вымогательства в Липецке – мужчина отдал 15000 за «фейсконтроль»
«Липецкую культуру так сходу не возьмешь» – при сносе ДК завалился экскаватор
Мужчина, гуляющий по Липецку в одной футболке, удивил горожан