В Липецке в 21 микрорайоне нашли труп мужчины в машине

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-05T11:20:04+03:00

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Страшную находку обнаружили в Липецке в прошедший понедельник, 4 февраля. Как стало известно "КП-Липецк", на 21 микрорайоне по проспекту 60 лет СССР нашли труп мужчины. Тело находилось в автомобиле "ВАЗ". По словам источника, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Напомним, что накануне в областном центре произошел еще один трагический случай. С жилого дома по улице Депутатская на 78-летнюю пенсионерку грохнулась ледяная глыба. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Однако, спасти женщину не удалось. Этим утром, 5 февраля, она скончалась.

По факту смерти липчанки возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU