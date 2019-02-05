В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись легковушки

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-05T11:58:52+03:00

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В прошедший понедельник, 4 февраля, в Липецке на пересечении улиц Катукова и Стаханова произошла авария. Момент столкновения двух легковушек попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Автомобиль двигался по кольцу. Когда водитель начал съезжать с него в сторону улицы Стаханова, по Катукова двигалась еще одна машина. Водитель последней должен был пропустить транспорт, что движется по кольцу. Однако, он этого не сделал. Легковушка врезается в заднюю часть машины. Та въезжает в островок безопасности, после чего снова вылетает на дорогу.

Напомним, что с 12 января кольцо на перекрестке улиц Катукова Стаханова является главной дорогой. Видимо, не все водители до сих пор запомнили это правило.

ДТП в Липецке на кольце Катукова-Стаханова.Видео Николая Стегайкина

ИСТОЧНИК KP.RU