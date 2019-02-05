2019-02-05T13:46:11+03:00
Происшествия

Омские спасатели не дали замерзнуть липецкому дальнобойщику

У мужчины из Липецка сломался грузовик
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели спасли липчан в Омской областиСпасатели спасли липчан в Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Накануне вечером, 4 февраля, в Омской области липецкий дальнобойщик попал в беду. Возле деревни Гуляй-Поле Крутинского района сломался его грузовик. В нем также находилась пассажирка - мать водителя. Вместе они ехали в сторону Омска. Авария частично заблокировала полосу движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, водитель грузовика позвонил спасателям. К месту происшествия прибыл начальник 54 пожарно-спасательной части со своим коллегой. Они посадили путников в свой автомобиль, тем самым не дав им замерзнуть. Липчане провели время в тепле, ожидая сотрудников полиции и дорожного управления.

Работники управления транспортировали грузовик до станции технического обслуживания. Водителя и пассажиру спасатели доставили в пункт обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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