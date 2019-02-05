2019-02-05T14:17:52+03:00
Общество

В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторы

Оборудование позволит отключить газа по стояку и автоматически отправлять сигнал диспетчеру
Юлия КЛЮЕВА
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В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторыВ домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В регионе начали модернизировать газовые сети при капремонте. А после собираются устанавливать датчики-газоанализаторы. Как сообщили в пресс-службе ФКР Липецкой области, в 2018 году капремонт газовых сетей проделан в 79 многоквартирных домах на сумму 34,82 млн. рублей. В этом году капремонт систем газоснабжения планируют провести в 188 домах региона на сумму 92,54 млн. рублей.

В данный момент вопрос об установке датчиков-газоанализаторов прорабатывается. Во время утечки газа оборудование позволит отключить подачу топлива по стояку, а также автоматически направить сигнал диспетчеру. Липецкую область определили, как «пилотную» по установке систем контроля. Уже определяются дома, в которых установят датчики. Финансирование на себя возьмут компании-инвесторов. Оснастить газоанализаторами хотят не только дома в рамках капремонта, но и те, которые строятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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