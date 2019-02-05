2019-02-05T19:09:14+03:00
Общество

Липчане боятся за рабочих, что сбивают сосульки без страховки

Отчаянного мужчину сняли на камеру [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В городе активно сбивают сосулькиВ городе активно сбивают сосулькиФото: Лия МУРАДЬЯН
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После трагического инцидента с пенсионеркой, которая погибла Липецке из-за упавшей с крыши глыбы льда, управляющие компании, очевидно, активно начали отправлять рабочих на расчистку крыш от сосулек.

Старательную работу коммунальщиков в этот вторник, 5 февраля, можно было наблюдать сразу нескольких районах города. В основном сосульки и наледь с крыш убирали, как положено – со спецснаряжением и при помощи техники.

Но липчане замечали на крышах и отчаянных экстремалов, которые взбирались на скользкую обледеневшую кровлю многоэтажек без какой-либо страховки и сбивали сосульки прямо на тротуар или во двор.

Дурак и крыша.mp4.

Одного из таких бесстрашных работников даже успели снять на камеру. На записи, которую очевидцы выложили в группе СМИ видно, как «альпинист» сидит на корточках на краю крыши и откалывает куски наледи.

Напомним, что в январе на улице Первомайской при очистке снега рабочий сорвался с пятого этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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