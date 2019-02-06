2019-02-06T09:03:38+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер угнал «Мицубиси-Лансер»

Машина пропала от магазина в селе Вторые Тербуны
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В области раскрыли кражу и угонВ области раскрыли кражу и угонФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области раскрыли угон автомобиля. Все случилось во вторник, февраля, в селе Вторые Тербуны. В полицию пришел владелец «Мицубиси-Лансер» и рассказал, что оставил машину у магазина на улице Советской, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

Угонщика нашли в тот же день сотрудники следственно-оперативной группы. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению в угоне задержали 60-летнего жителя того же района. Сейчас пенсионер дает показания в Тебунском отделе полиции.

А в Задонском районе раскрыли кражу из сетевого магазина. Рано утром 2 февраля кто-то разбил стекло входной двери магазин на улице Степанищева, проник внутрь и вынес алкоголь. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. Расследование проводит отдел полиции по Задонскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку
В Липецке киоск, где нашли партию контрафактного алкоголя, стал торговать пивом
Липчане боятся за рабочих, что сбивают сосульки без страховки
Японский опыт развития городской инфраструктуры применят в Липецке
Трое липчан на отдыхе заразились лихорадкой Денге
В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторы
Омские спасатели не дали замерзнуть липецкому дальнобойщику
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись легковушки
В Липецке в 21 микрорайоне нашли труп мужчины в машине
В Липецке возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки от ледяной глыбы
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Липецке на 78-летнюю пенсионерку упала ледяная глыба
Пропавшая в Воронеже школьница и ее приятель случайно попали в квартиру полицейского
Под Липецком пенсионерка, продававшая грибы по интернету, лишилась 6 тыс. рублей
Во вторник в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло
640 липчан заплатят штраф за отказ пускать газовщиков в квартиры
Более 340 спортсменов приехали на соревнования по древнегреческому виду спорта
Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»
В День сурка липецкие грызуны продолжили спать
Липчан приглашают проверить свои тонометры
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Липецке обещают туман и до 3 градусов тепла
Упавший с крыши снег продавил иномарку в Липецке
Подробности вымогательства в Липецке – мужчина отдал 15000 за «фейсконтроль»
«Липецкую культуру так сходу не возьмешь» – при сносе ДК завалился экскаватор
Мужчина, гуляющий по Липецку в одной футболке, удивил горожан