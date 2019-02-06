Под Липецком пенсионер угнал «Мицубиси-Лансер»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-06T09:03:38+03:00

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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля. Все случилось во вторник, февраля, в селе Вторые Тербуны. В полицию пришел владелец «Мицубиси-Лансер» и рассказал, что оставил машину у магазина на улице Советской, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

Угонщика нашли в тот же день сотрудники следственно-оперативной группы. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению в угоне задержали 60-летнего жителя того же района. Сейчас пенсионер дает показания в Тебунском отделе полиции.

А в Задонском районе раскрыли кражу из сетевого магазина. Рано утром 2 февраля кто-то разбил стекло входной двери магазин на улице Степанищева, проник внутрь и вынес алкоголь. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. Расследование проводит отдел полиции по Задонскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU