2019-02-06T09:23:21+03:00
Общество

В Липецке киоск, где нашли партию контрафактного алкоголя, стал торговать пивом

Продавцу грозит до 40 000 рублей штрафа
Лия МУРАДЬЯН
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У предпринимателя забрали пивоУ предпринимателя забрали пивоФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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В Липецке продолжают ловить сотрудников киосков на продаже алкоголя. Очередной рейд управления потребительского рынка и ценовой политики прошел в минувший вторник, 5 февраля.

Сотрудники ведомства обошли около 15 нестационарных торговых объектов. Как сообщили в пресс-службе управления, факт реализации пива установлен в киоске у дома №41 по улице 40 лет Октября.

На индивидуального предпринимателя завели административное дело за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Все пиво, которое нашли у бизнесмена, изъяли. Теперь ему грозит от 20 до 40 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что в киоске по тому же адресу 26 января нашли партию контрафактного алкоголя. Всего в тот день на нарушениях попались 7 киосков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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